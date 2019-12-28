محيي: كتائب حزب الله ليس لديها أي تمثيل سياسي في البلاد

2019/12/28 | 23:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكد المتحدث باسم كتائب حزب الله، محمد محيي، اليوم السبت، ان "الكتائب لديها عدو محدد وهو المحور الصهيواميركي" .

وقال محيي لـ"العهد"، ان

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