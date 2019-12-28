المرور العامة تعلن الموافقة على تخفيض رسوم المركبات بنسبة 55 بالمئة

2019/12/28 | 23:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

اعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، السبت، عن انتهاء حملة تطهير مدارس ناحية ابي صيدا من المخلفات التي تركتها الاشتباكات العشائرية.

وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة (30كم شمال شرق بعقوبة) عبدالله الحيالي في حديث لـ(بغداد اليو

بغداد اليوم ـ نينوى

أعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، السبت، الغاء نظام العدادات ولجنة المولدات الحالية.

وقال الجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم الغاء نظام العدادات وما يترتب عليها من مبالغ عالية ترهق العوائل المتعففة وذوي الدخ

بغداد اليوم ـ نينوى

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بوصول قائد عمليات نينوى، نومان الزوبعي الى جزيرة الحضر في نينوى، بعد استمرار قصفها من قبل طيران التحالف الدولي.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قائد عمليات

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