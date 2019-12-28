الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي - كل السلطة للجماهير - كل السلطة بيد التحرير !!

2019/12/28 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي ‎وصلت القوى الإسلامية الطائفية والقومية والعشائرية بحكومتهم ورئاسة جمهوريتهم وبرلمانهم واحزابهم وتكتلاتهم الى نفق مظلم ويمرون اليوم بمأزق خانق.وما استقالة عادل عبدالمهدي وانهيار حكومته ووضع برهم صالح رئيس الجمهورية استقالته على طاولة البرلمان وازدياد الصراعات بين الأحزاب والكتل والتشنجات العميقة بين مافياتهم وميليشياتهم وافتضاح محاولاتهم التسويفية للالتفاف على الثورة الا مظاهر لذلك التخبط والاندح......

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