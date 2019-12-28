زهير الخويلدي - الاغتراب السياسي للأنظمة الحاكمة

2019/12/28 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي " كلمة اغتراب اليوم هي كلمة مريضة ...فهي تعاني من حمولة دلالية زائدة ، وبسبب كثرة ما تعنيه ، فإنها قد تخاطر بألا تعني أي شيء على الإطلاق" بول ريكور- مقال الاغتراب- الموسوعة الكونية1 مفهوم الاغتراب لم يعد مقتصرا على الأفراد والجماعات ضمن الإطار الديني والاقتصادي كما بين كل من فيورباخ وماركس بخصوص الوضعية المعكوسة التي يجد فيها الوعي نفسه أو ذهاب مردود العمل لغير القائمين به بل أصبح مرتبطا ......

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