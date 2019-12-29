اطفاء مصفى ذي قار النفطي بعد منع الموظفين من الوصول اليه

2019/12/29 | 00:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ذي قار

افادت مصادر امنية في ذي قار، اليوم السبت، بقيام عصابات الجوكر بمنع وصول موظفي مصفى ي قار اليه.

وقالت المصادر لـ"العهد نيوز"،

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