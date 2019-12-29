الفتح: ما قاله صالح حول التهديدات التي تعرض ليست بالصحيحة

2019/12/29 | 00:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكد عضو تحالف البناء، طاهر الدراجي، اليوم السبت، انه "كان هناك مهلة 15 يوم لترشيح رئيس للوزراء لكن رئيس الجمهورية لم يستغلها".

وقال

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