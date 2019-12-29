البناء يطرح توفيق الياسري لرئاسة الحكومة بعد رفض العيداني

2019/12/29 | 00:20 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية:كشف النائب عن تحالف البناء احمد الكناني، الاحد، عن طرح توفيق الياسري لرئاسة الحكومة من قبل تحالف البناء، مبينا ان تحالفه يمتلك الكثير من المرشحين لتولي...

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