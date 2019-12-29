الاتحاد الكردستاني: من حق البناء تقديم مرشحه لرئاسة الوزراء باعتباره الكتلة الأكبر

2019/12/29 | 00:20 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية: اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، السبت، احقية تحالف البناء في تقديم مرشحه لرئاسة الحكومة باعتباره الكتلة الاكبر، مبينا ان القيادة الجديدة...

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