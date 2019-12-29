سيـنـاتـور امـيركـي يـدعـو لمـحـاسـبـة إيران بحال تـورطـهـا بقصف قاعدة كي ون

2019/12/29 | 00:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الاميركي السيـنـاتـور توم كوتون ،اليوم السبت، الى توجيه رد سريع ضد ايران في حال ثبت تورطها بقصف قاعدة k1 في كركوك.وقال كوتن...

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