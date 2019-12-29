المحلل السياسي أحمد الابيض لـ(دجلة): القرار العراقي مخطوف من قبل مجاميع مسلحة

2019/12/29 | 00:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المحلل السياسي أحمد الابيض، اليوم السبت، أن هناك فصائل تسعى لإثارة الامريكان بالتزامن مع التظاهرات.وقال الأبيض في حديثه لـ(دجلة) إن القرار العراقي مخطوف من قبل مجاميع...

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