لجنة احتجاجات اكتوبر - ( لا تتوهموا ببرهم صالح.. فهو متورط بالتستر على قتل المتظاهرين )

2019/12/29 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لجنة_احتجاجات_اكتوبر ان عدم تكليف برهم صالح للفاشل والفاسد الجديد اسعد العيداني، والذي فر هاربا من محافظة البصرة في احتجاجات تموز ٢-;-٠-;-١-;-٨-;- هو واعضاء حكومته المحلية والمتورط شخصيا بقتل العشرات من ابنائها، هو بسبب نيران الانتفاضة التي بدات تحرق كل اوراق المرشحين سواء من تحالف المليشيات المسمى بفتح، او المعارضة لها مثل سائرون والنصر والكتل العروبية الاخرى التي تصنف نفسها بالسنية.ان تسويق برهم ......

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