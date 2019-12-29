مقتل 5 اشخاص بتحطم طائرة خفيفة جنوبي امريكا

2019/12/29 | 00:51 - المصدر: العهد نيوز

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ر أفادت قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأمريكية، اليوم السبت، بان خمسة أشخاص قتلوا بتحطم طائرة خفيفة جنوبي أميركا.

وذكرت القناة، أن "الحادث وقع

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