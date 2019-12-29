الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق اطارات المنظومة في البصرة

2019/12/29 | 00:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - البصرة

كشف مصدر امني، اليوم الاحد، بان "الدفاع المدني سيطر على حرائق الاطارات في المنظومة بالبصرة".

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، ان "فرق الدفاع المدني

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