متظاهرون يطوقون شركة نفط ذي قار ويهددون باحراقها في حال عدم اطلاق استمارة التعيين خلال 72 ساعة

2019/12/29 | 00:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

طوق متظاهرون، اليوم السبت، شركة نفط ذي قار مطالبين بعدم اعطاء درجات وظيفية لجهات معينة من تعيينات الألف درجة وطالبوا باطلاق استمارة التقديم خلال 72 ساعة.

وقال مراسل "الغد برس" في ذي قار إن، المتظاهرين طوقوا مبنى شركة نفط ذي قار،وهددوا انه في حال أعطاء نسبة لجهة معينة من تعيينات الالف درجة وعدم اطلاق الاستمارة الإلكترونية للتقديم خلال 72 ساعة سيتم احراق الشركة بالكامل.

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