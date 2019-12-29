عضو بالفتح: ترشيح العيداني مازال قائماً وصالح لم يرد رسمياً

2019/12/29 | 00:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو تحالف الفتح محمود الربيعي، اليوم السبت، أن الكتاب المرسل الى رئيس الجمهورية بترشيح أسعد العيداني لتولي تشكيل الحكومة الجديدة مازال قائماً.

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