مصادر طبية: 60 جرحا وكسرا و 43 شظية لا تزال في جسد الشيخ الزكزاكي

2019/12/29 | 01:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

اعلنت مصادر طبية وجود 43 شظية في جسم زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم الزكزاكي؛ وأن الحكومة النيجيرية لا تسمح بمتابعة

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