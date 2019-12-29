القانونية النيابية توضح سبب تأخر التصويت على قانون لحدمة المدنية

2019/12/29 | 01:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اعلنت اللجنة القانونية النيابية، امس السبت، ان "تأجيل التصويت على قانون الخدمة المدنية جاء لصياغته بشكل جيد يلبي متطلبات المرحلة الراهنة".

قال عضو

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