2019/12/29 | 01:22 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيناتور أمريكى يدعو للرد بشكل حاسم على هجوم استهدف قاعدة أمريكية فى كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/29 | 01:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيناتور أمريكى يدعو للرد بشكل حاسم على هجوم استهدف قاعدة أمريكية فى كركوك) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيناتور أمريكى يدعو للرد بشكل حاسم على هجوم استهدف قاعدة أمريكية فى كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).