مانشستر يونايتد يعود من بيرنلي بالنقاط الثلاث في الدوري الانكليزي

2019/12/29 | 01:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حقق مانشستر يونايتد فوزا صعبا على مضيفه بيرنلي بهدفين نظيفين مساء السبت، ضمن الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز أنتوني مارسيال (44) وماركوس راشفورد (90+5) هدفي مانشستر يونايتد.

وتقدم مانشستر يونايتد بهذا الفوز إلى المركز الخامس برصيد 31 نقطة، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

ولجأ مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، إلى طريقة اللعب 4-2-3-1، فلعب أشلي يونج كظهير أيمن وبراندون ويليامز كظهير أيسر، حول قلبي الدفاع فيكتور لينديلوف وهاري ماجواير، وتناوب فريد ونيمانيا ماتيتش على القيام بدور لاعب الارتكاز، فيما وقف الثلاثي دانييل جيمس وأندرياس بيريرا وماركوس راشفورد، وراء المهاجم الصريح مارسيال، وغاب عن التشكيلة لاعب الوسط المصاب سكوت ماكتوميناي، وكذلك النجم الفرنسي بول بوجبا.

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