#محمد زكريا توفيق - زوربا اليوناني


#محمد زكريا توفيق - زوربا اليوناني
2019/12/29 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_زكريا_توفيق زوربا اليوناني رواية كتبها "نيكوس كازانتزاكيس" (1883-1957م)، ونشرها عام 1946م.

من جزيرة كريت.

مؤلف وأديب لوذعي.

يعتبر الأكثر تأثيرا وعمقا بين أدباء اليونانية الحديثة.

رشح لجائزة نوبل في الآداب 9 مرات.

رواياته ومسرحياته ومقالاته الفلسفية لها شهرة عالمية.

أفلام رواياته ساهمت في انتشار أفكاره في أنحاء العالم.

من بينها فيلم زوربا اليوناني، بطولة أنتوني كوين، الذي أنتج عام 1964م.بطلي ال......

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