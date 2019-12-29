2019/12/29 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_زكريا_توفيق زوربا اليوناني رواية كتبها "نيكوس كازانتزاكيس" (1883-1957م)، ونشرها عام 1946م.
من جزيرة كريت.
مؤلف وأديب لوذعي.
يعتبر الأكثر تأثيرا وعمقا بين أدباء اليونانية الحديثة.
رشح لجائزة نوبل في الآداب 9 مرات.
رواياته ومسرحياته ومقالاته الفلسفية لها شهرة عالمية.
أفلام رواياته ساهمت في انتشار أفكاره في أنحاء العالم.
من بينها فيلم زوربا اليوناني، بطولة أنتوني كوين، الذي أنتج عام 1964م.بطلي ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد زكريا توفيق - زوربا اليوناني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
من جزيرة كريت.
مؤلف وأديب لوذعي.
يعتبر الأكثر تأثيرا وعمقا بين أدباء اليونانية الحديثة.
رشح لجائزة نوبل في الآداب 9 مرات.
رواياته ومسرحياته ومقالاته الفلسفية لها شهرة عالمية.
أفلام رواياته ساهمت في انتشار أفكاره في أنحاء العالم.
من بينها فيلم زوربا اليوناني، بطولة أنتوني كوين، الذي أنتج عام 1964م.بطلي ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد زكريا توفيق - زوربا اليوناني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد زكريا توفيق - زوربا اليوناني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).