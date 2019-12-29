حسن أحراث - الشهيد الكاديري.. لن ننساك..

2019/12/29 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث 11 سنة مرت على جريمة اغتيالك..الشهيد عبد الرزاق..قد ننساك في خضم "انشغالاتنا" أو "خياناتنا".لكن شعبك لن ينساك، ولن تنساك قضيتك..إنك شهيد قضيتين، قضيتي شعبين مناضلين، الشعب المغربي والشعب الفلسطيني.إنك أدرى بأعداد الشهداء الذين سقطوا من بعدك في سبيل قضيتيك وكل قضايا الشعوب المضطهدة...إن لشعبك المكافح ذاكرة كما باقي الشعوب..ستبقى حيا دوما وأبدا..لتفتخر أغمات (أم مدينة مراكش) باب......

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