السيسي يدعو لحل الازمة الليبية ووضح حد للتدخلات الخارجية

2019/12/29 | 01:53 - المصدر: العهد نيوز

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دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، امس السبت، إلى تسوية الأزمة الليبية بشكل كامل مع حل كل جوانبها ووضع حد لما وصفه

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