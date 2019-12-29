عماد علي - ان غدا لناظره قريب في العراق؟

2019/12/29 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي سياسيا، الواقع تغير و غيّر معه الوضع الاجتماعي بشكل ملحوظ، و اصبح العراق اقتصاديا في وضع مقلق غير مستقر بعد الانتفاضة التي لم تستجب لها السلطة بشكل يلائم ما تتطلبه التغييرات سواء نتيجة القوانين والقرارات التي اتخذت خوفا خلال مدة قصيرة جدا او محاولات ترضية المنتفضين بالوعود و تسجيل ما يمكن ان نعتبره موقفا متخبطا و فوضويا من كافة الجوابن خلال هذه الاشهر.من المعلوم ان كل ما يحدث هو الحفاظ على المصال......

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