الجيش السوري يحبط هجوماً شنته المجموعات الإرهابية على ريف ادلب

2019/12/29 | 02:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - سورية

أحبطت وحدات الجيش السوري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي اليوم هجوماً شنته المجموعات الإرهابية وكبدتهم خسائر كبيرة بالمعدات والأفراد.

وفجرت وحدات الجيش عربتين

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