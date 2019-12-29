فيديوهات خادشة للحياء في الكويت

2019/12/29 | 03:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قالت وزارة الداخلية الكويتية إنه تم استدعاء الشخص المسؤول عن نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء وتتنافى مع الآداب العامة، على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“، أنه تم تحريك دعوى قضائية ضد الشخص المعني بالموضوع من قبل الإدارة العامة للمباحث […]

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