2019/12/29 | 03:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بشير_الحامدي ـــــــــــــــــــما وقع في 17 ديسمبر لن يعاد لأن التاريخ ليس حدثا ارتدادياوأوضاع 2011/2010 ليست هي أوضاع 2020/2019وخبرة الأغلبية اليوم ليست هي خبرتها سنتي 2011/2010في 2011/2010 تمكنت الجماهير من التوحد حول هدف واحد هو "يرحل بن علي" ووصلت نقطة اللاعودة في تحقيق ذلك ولأن مهمة إسقاط رأس النظام لم تكن وحدها لتحقق مهام التغيير الجذري الذي يفترض دفع الصراع الطبقي إلى أقصاه حتّى الإطاحة......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#بشير الحامدي - من دروس 17 ديسمبر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#بشير الحامدي - من دروس 17 ديسمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).