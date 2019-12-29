وصفات منزلية للبشرة المشدودة

2019/12/29 | 04:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / البشرة جزء حساس من جسم الأنسان، ويحتاج إلى الكثير من العناية والاهتمام، وأغلب مشكلات البشرة تحدث بسبب الإهمال وعدم اتباع روتين معين لها.والمرأة التي تريد أن تحتفظ بشبابها الدائم يجب أن تولي عناية خاصة لبشرتها، وخاصة المستحضرات والوصفات التي تؤخر ظهور التجاعيد، فكلما كانت البشرة خالية من التجاعيد أظهرتك أصغر عمراً.واليوم […]

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