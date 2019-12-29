ممثلة مصرية تعلن اعتزالها الفن

2019/12/29 | 04:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت الممثلة المصرية، لقاء سويدان، أمس الجمعة، اعتزالها التمثيل والغناء.وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي: “بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغييرات التي تحدث حولنا، قررت ألا أظل متأرجحة ما بين مبادئي وما أؤمن به، وبين مهنة أحبها وعملت بها منذ طفولتي، بحسب موقع “بوابة الأهرام” المصرية.[…]

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