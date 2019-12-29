توقعات الأبراج : الأحد 29 ديسمبر 2019

2019/12/29 | 04:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اعرف كيف سيكون حظك لهذا الأحد 29 كانون الأول/ ديسمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 29 كانون الأول/ ديسمبر 2019: الحمل 21 آذار – 19 نيسان عزيزي برج الحمل،لا يبدو أن الأشياء تسير بصورة جيدة اليوم، فلديك أيضًا مشكلة في التركيز على المهام اليومية.على […]

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