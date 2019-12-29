مصرع 28 بينهم سيّاح أجانب في حادثين مروعين في مصر

2019/12/29 | 05:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة-(أ ف ب) – قضى 28 شخصا بينهم ثلاثة اجانب هم ماليزيتان وهندي في حادثي سير منفصلين السبت في مصر، نجم الاول عن اصطدام حافلة بشاحنة فيما نجم الثاني عن اصطدام مماثل بين حافلتين سياحيتين وشاحنة.وقال الاعلام الرسمي ان 22 مصريا لقوا مصرعهم وأصيب ثمانية جراء اصطدام حافلة كانت تقّلهم بشاحنة مساء على طريق […]

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