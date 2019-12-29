طهران تستدعي القائم بالأعمال الكويتي للاحتجاج  على “اجتماع” معاد لإيران

2019/12/29 | 05:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية استدعت القائم بالأعمال الكويتي في طهران السبت للاحتجاج على لقاء مسؤولين في الإمارة الخليجية “جماعة إرهابية” وعقدهم “لقاء معاديا لإيران”.ودان مسؤول الشؤون الخليجية في وزارة الخارجية الإيرانية أمام القائم بالأعمال الكويتي اللقاء وشدد على أهمية “الاحترام المتبادل”.وجاء في البيان أن القائم بالأعمال […]

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