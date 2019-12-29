قصر السلام مهدد بالفراغ

2019/12/29 | 05:44 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميفي وقت تتجه فيه الأنظار الى قصر السلام في بغداد الذي عاد إليه الرئيس برهم صالح أمس السبت، تنشط تحركات نيابية من كتلة (البناء) لجمع تواقيع من أجل إقالته بعد رفضه آخر مرشح لتشكيل الحكومة وهدد بالاستقالة.وكان صالح غادر العاصمة بغداد، الخميس، إلى محافظة السليمانية في إقليم كردستان، بعد إعلان استعداده لتقديم استقالته من منصبه ببيان رئاسي.وبحسب التصريحات الصحفية، فإن صالح سيعاود فتح الحوار مع الكتل السياسية بشان تقديم مرشح لرئاسة الوزراء، إلا أن صالح قد يواجه إقالة محتملة قبل أن يتم مهمته.وكشف النائب عن كتلة الحكمة ستار الجابريعن تحركات نيابية لجمع تواقيع من أجل إقالة رئيس الجمهورية برهم صالح بسبب خرقه للدستور العراقي.وقال الجابري، في حديث لوسائل اعلام محلية، إن الخرق الدستوري الذي حصل في الوقت هذا تتحمله رئاسة الجمهورية والكتل السياسية.وأضاف أن «هناك توجهاً لدى بعض الكتل السياسية بجمع تواقيع نيابية لاقالة رئيس الجمهورية برهم صالح على خلفية خرق الدستور العراقي»، مبينا أنها «ليست المرة الأولى التي يتعمد فيها صالح خرق الدستور العراقي».بدوره، أبلغ نائب عن تحالف البناء وسائل الإعلام بأن «أطرافا سياسية باشرت حراكاً واسعاً يهدف لعزل رئيس الجمهورية برهم صالح من خلال البرلمان، بعد توجيه تهمة خرق الدستور له، على اعتبار أن المادة 76 تتضمن أن دور الرئيس هو تكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان، ولا يحق له رفض هذا الترشيح».وأشار الى ان «اليومين المقبلين سيشهدان حراكاً سياسياً في هذا الموضوع بين مختلف القوى السياسية، لمناقشة عزل الرئيس، وإيجاد بديل له متفق عليه سياسياً قبل العزل، حتى لا يتكرر سيناريو عادل عبد المهدي من جهة الفراغ الدستوري»، ملمحاً إلى أن «وزير المالية فؤاد حسين، والذي كان سابقاً مدير مكتب مسعود البارزاني، مناسب للمنصب وكان قد ترشح له لكن التوافقات السياسية أقصته من منصب رئاسة الجمهورية ومنحته ل‍برهم صالح».لكن أربيل لا تدعم، على ما يبدو، عزل الرئيس صالح عن منصبه، فقد علق رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزانيعلى أزمة اختيار رئيس الحكومة العراقية، لافتا إلى أن الرئيس برهم صالح يتعرض لضغوط كبيرة.وقال بارزاني، في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه: «نتابع بقلق بالغ وعن كثب أوضاع وتطورات العراق الذي يعاني أزمة عميقة.فبينما ينذر التهديد بعدم الاستقرار والمزيد من تعقيد الأوضاع البلدَ بالمضي نحو مستقبل مجهول، فإن الواجب يحتم على الجميع التعامل مع الوضع بالتفاهم وبروح وطنية وبمسؤولية وبعيداً عن الضغوط السياسية لاجتياز المرحلة وفقاً للسياقات الدستورية».وأضاف أنه «في موضوع تكليف مرشح لرئاسة الحكومة العراقية القادمة، يبدو أن رئيس الجمهورية برهم صالح يتعرض لضغوط كبيرة وبخلاف الآليات والاسس الدستورية، وهنا نشدد على أن أي حل يجب أن يكون قائماً على أساس الدستور ووفقاً للسياقات القانونية».وبين بارزاني: «ولاختيار مرشح وطني وغير جدلي لرئاسة الحكومة يكون مقبولاً من القوى المؤثرة، ينبغي الأخذ في الحسبان المطالب المشروعة للمتظاهرين وأوضاع ومصالح البلد عند اختياره، وأن تقدم المساعدة للحكومة القادمة لغرض اجتياز المرحلة الانتقالية المقبلة والإعداد لانتخابات جديدة».من جهته أعلن تحالف سائرون، اليوم السبت، دعمه للرئيس صالح والوقوف ضد أي محاولات لعزل الرئيس برهم صالح.ووصف النائب عن التحالف رعد المكصوصي، موقف صالح بأنه «وطني ومشرف»، مبيناً أن «الرئيس العراقي رفض الكثير من الضغوط السياسية للقبول بمرشحي الأحزاب لرئاسة الحكومة، كما رفض ضغوط دول إقليمية، لكن في الحقيقة هو قال نعم لرغبة الشارع العراقي».وقال إن «تحالف سائرون» سيقف ضد أي محاولات لعزل الرئيس وسيكون أول الداعمين له، كما أن التحالف يطالبه أيضاً بعدم التفكير في الاستقالة، واستمرار مهامه الدستورية وتكليف مرشح للحكومة المقبلة، وفق توجيهات الشعب والمرجعية وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ونحن نقف مع صالح ضد أي حراك لعزله».يذكر أن الرئيس العراقي برهوم صالح أعلن، الخميس، استعداده لوضع استقالته بتصرف مجلس النواب، معتذراً في الوقت ذاته عن تكليف مرشح «البناء» أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة، فيما غادر بعد ذلك إلى محافظة السليمانية.ويشهد العراق منذ الخامس من شهر تشرين الأول الماضي تظاهرات واعتصامات في بغداد ومدن وسط وجنوب البلاد.

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