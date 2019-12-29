ما حقيقة زيارة مايك بومبيو السرية إلى قاعدة عين الأسد؟

2019/12/29 | 06:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الحشد العشائري في محافظة الأنبار، غرب العراق، يوم السبت، زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى قاعدة عين الأسد، بشكل غير معلن....

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