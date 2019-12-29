إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بنيويورك

2019/12/29 | 07:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، بأن 3 أشخاص أصيبوا في حادث طعن أمام كنيس في منطقة مونسي بولاية نيويورك الأمريكية.وكشفت وسائل الإعلام عن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر خدمات الطوارئ وسيارات الإسعاف تهرع إلى موقع الحادث لنقل الضحايا.وأشارت إلى أن “الشرطة المحلية تقوم بعملية بحث في المنطقة”، […]

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