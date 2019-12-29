هلاك 6 عناصر لـ’داعش’ هاجموا مقرا للحشد جنوبي الموصل

2019/12/29 | 08:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، بأن طيران الجيش العراقي قتل 6 من جماعة "داعش" الوهابية هاجموا مقرا للحشد جنوبي الموصل....

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