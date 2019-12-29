أمام الحرم المكي يدعو لمشاهدة مسلسل في MBC

2019/12/29 | 08:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / صرح الداعية السعودي عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق إن مسلسل ممالك النار الذي يعرض على قنوات إم بي سي يستحق أن تراه، مرفقا مقطع فيديو عن السلطان ” محمد الفاتح” وعلق عليه بعبارات عن السلطان سليم وأنه سعى لقتل إخوته لأجل الوصول إلى الحكم.وكتب الكلباني على حسابه في تويتر : ” […]

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