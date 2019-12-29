فنانون عرب غادرونا في 2019

2019/12/29 | 08:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / شارفت سنة 2019 على الانتهاء، لتطوي عاما غلب عليه الحزن في الأوساط الفنية برحيل عدد كبير من أهم مشاهير العالم العربي ونجومه، ووُصفت أنباء وفيات النجوم العرب بالصادمة في حالات عدة، بسبب صغر سن البعض، أو الموت المفاجئ للبعض الآخر، فيما غيب الموت عددا منهم بعد صراع طويل مع المرض.وفي ما يأتي […]

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