الإسماعيلي يهزم الاتحاد في عقر داره بالبطولة العربية

2019/12/29 | 08:36 - المصدر: سومر نيوز

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اقتنص الإسماعيلي فوزا صعبا ومثيرا من أنياب مضيفه الاتحاد السكندري، بنتيجة (1-0)، السبت، بستاد الإسكند...

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