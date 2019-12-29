الرافدين: تحويل رواتب المتقاعدين المتواجدين في بعض الدول عبر فروعه بالخارج

2019/12/29 | 08:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، عن تحويل رواتب المتقاعدين المتواجدين في الخارج عن طريق فروعنا في خارج البلاد خلال هذا العام .

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