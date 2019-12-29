انطلاق المرحلة الثامنة من أرادة النصر

2019/12/29 | 08:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت، اليوم الاحد، المرحلة الثامنة من عملية ارادة النصر.

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