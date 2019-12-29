صور للصواريخ ومنصة الاطلاق التي استهدفت معسكر

2019/12/29 | 08:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غداة الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكر K1 وأسفر عن مقتل متعاقد اميركي واصابة العديد من العسكريين مساء الجمعة في كركوك شمالي العراق، نشر حساب القوة الذهبية العراقي التابع لجهاز مكافحة الإرهاب في العراق مجموعة صور للصواريخ والمركبة (منصة الاطلاق) التي استهدفت المعسكر، وهي من الواضح انها صناعة محلية.

صورة للصواريخ التي اطلقت على المعسكر

منصة الاطلاق

المركبة التي حملت منصة الاطلاق

كما انتشر على حسابات عراقية فيديو قال ناشروه انه للحظة إطلاق الصواريخ على القاعدة.

وحذر السيناتور الجمهوري الأميركي، توم كوتن، إيران، السبت، من أنها ستواجه "عواقب وخيمة" إذا ثبت تورط المجموعات التي تدعمها، في الهجوم الصاروخي الذي استهدف القاعدة.

وبحسب مسؤول ميركي فإن 30 صاروخاً على الاقل اصابت القاعدة بما في ذلك مستودع ذخيرة، ما سبّب مزيدا من الانفجارات.

وكانت الولايات المتحدة دعت في منتصف ديسمبر المتحدة الحكومة العراقية إلى "اتخاذ إجراءات" لوقف الهجمات على مصالح أميركية في العراق، تتهم واشنطن إيران بالوقوف خلفها.

واوضح مسؤول عراقيـ لـ"فرانس برس" أن لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي يخشى ان ترد الولايات المتحدة على تلك الهجمات "ما قد يؤدي الى تصادم على اراض عراقية".





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