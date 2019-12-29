القضاء على الصداع بعلاج

2019/12/29 | 08:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} في خبر قد يمثل أهمية لكثيرين، أشارت بوابة "هايل براكسست" الألمانية إلى أنه يمكن للمرء تناول نوع معين من القهوة بطريقة معينة للتخلص من الصداع، وذلك قبل اللجوء إلى استعمال المسكنات المعتادة.

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