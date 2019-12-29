الرافدين: تحويل رواتب المتقاعدين المتواجدين في بعض الدول عبر فروعنا بالخارج

2019/12/29 | 08:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مصرف الرافدين عن تحويل رواتب المتقاعدين المتواجدين في الخارج عن طريق فروعنا في خارج البلاد خلال هذا العام.

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