مؤسسة الشهداء تمنح مبلغاً مالياً عوضاً عن قطعة الأرض

2019/12/29 | 09:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الأحد، عن استعدادها لزيادة تخصيصاتها المالية من اجل توزيع مبلغ نقدي بدلا من قطعة الارض لمستفيديها خلال العام المقبل

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