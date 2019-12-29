حشد نينوى يتحدث عن إنزال جوي (أمريكي داعشي) على مخازن الحضر جنوب الموصل

2019/12/29 | 09:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اوضحت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الأحد، موقفها من الهجوم الإرهابي للمجاميع الإرهابية على مخازن الحضر جنوب الموصل.

وقالت القيادة في بيان تلقته "الغد برس"، إنه "في الساعة ١٧٠٠ رصدت قطعاتنا انزال (٣) برشوتات من قبل طيران نوع شينوك امريكي على مخازن الحضر جنوب الموصل، بعدها بنصف ساعة تم مشاهدة أفراد من داعش الإرهابي في نفس المكان، حيث تم توجيه قوة من اللواء (٤٤) التابع الى قيادة العمليات، بالتوجه الى المخازن حيث تم الاشتباك مع العدو تمكنت من خلالها قواتنا البطلة من قتل ٤ أفراد من المجاميع الإرهابية".

واضافت القيادة "تم رصد قوة للعدو في تمام الساعة ٨ مساءً من هذا اليوم أيضاً تقدر بـ٢٠ مقاتل تحركت باتجاه قطعاتنا بعدها تم الاشتباك معهم وتكبديهم خسائر فادحة ، فضلاً عن اشتراك طيران الجيش بعملية التصدي ليتمكن صقور الجو أيضاً من قتل ٦ أفراد منهم".

واضاف البيان أن "الأمريكيين جهزوا العدو بالمعدات والأسلحة وكان دعمهم واضح في العملية، لكن يقظة وعزيمة ابطالنا كانت لهم بالمرصاد".

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