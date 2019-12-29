2019/12/29 | 09:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أغلق متظاهرو ذي قار، اليوم الأحد، عدداً من جسور المحافظة، في محاولة لتعطيل الدوام، استمراراً للاحتجاجات والتظاهرات المستمرة لأكثر من شهرين.

وقال مراسل "الغد برس"، إن المتظاهرين أغلقوا صباح اليوم جسور النصر والحضارات، فضلا عن جسر الزيتون المغلق، منذ بدء الاحتجاجات.

وأضاف المراسل، إن حركة السير طبيعية فوق جسور الدوب الصغير والحديدي والسريع.

يشار إلى إن محافظة ذي قار، تشهد منذ بدء الاحتجاجات في المحافظات العراقية منذ أكثر من شهرين، قطعاً للشوارع والجسور، وتظاهرات يومية واعتصامات، وزادت حدة الاحتجاج في المحافظة ليصل إلى حرق مقرات الأحزاب وبعض الدوائر الرسمية منها مجلس وديوان المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو ذي قار يغلقون عددا من جسور المحافظة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو ذي قار يغلقون عددا من جسور المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).