انطلاق المرحلة الثامنة من عملية

2019/12/29 | 09:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الاحد (29 كانون الأول 2019)، انطلاق المرحة الثامنة من عملية "إرادة النصر" من خمسة محاور.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة انطلقت صباح اليوم الأحد 29 كانون اول 2019 المرحلة الثامنة من عملية أرادة النصر من خمسة محاور، حيث كان المحور الأول قيادة عمليات نينوى ، فيما كان المحور الثاني قيادة عمليات الجزيرة، والمحور الثالث قيادة عمليات صلاح الدين، والمحور الرابع قيادة عمليات ديالى، والمحور الخامس للمقر المتقدم في كركوك".

وأضاف البيان، أن "في هذه المرحلة ضمن المحور الأول، قد اشتركت فيها، القطعات لوائي المشاة 73 و92 في الفرقة الخامسة عشر، وألوية المشاة 43 و60 و21 في الفرقة العشرين".

وأشار الى أن "المحور الثاني اشتركت فيها قطعات الفرقة السابعة لواء مغاوير الجزيرة ولواء المشاة الثامن فرقة المشاة الآلي الثامنة لواء المشاة 30".

ولفتت الى أن "المحور الثالث اشتركت فيها قطعات لواء المشاة 91 وقوات من قيادة شرطة صلاح الدين، وفي المحور الرابع اشتركت قطعات الفرقة الخامسة وقوات من قيادة شرطة ديالى".

وأردف البيان، أن "المحور الخامس اشتركت فيه قطعات الفرقة المدرعة التاسعة وألوية 18 و15 من الشرطة الاتحادية ولواء المشاة 45 بالفرقة الحادية عشر ولواء المشاة 52 في الفرقة الرابعة عشر، وألوية1 و2 و3من فرقة الرد السريع".





وبينت أن "هذه المرحلة بإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي والحشد العشائري ،وعدد من الوكالات الأمنية والاستخبارية"، مشيرة الى أن "هذه العمليات تستهدف تفتيش وتطهير المناطق والقرى والمساحات المفتوحة للتعقب، وإلقاء القبض على المطلوبين وتجفيف بقايا الإرهاب، وإدامة الاستقرار والأمن ضمن القواطع التي ستشملها هذه المرحلة وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة".واختتمت الخلية بيانها: "ستبقى قواتكم الامنية بكل تشكيلاتها وصنوفها العين الساهرة واليد الضاربة على رأس الارهاب، وسنوافيكم النتائج لاحقًا، ونهيب بكل وسائل الاعلام التنسيق مع خلية الاعلام الامني لتنظيم الزيارات والتغطيات الميدانية واستلام التصريحات والأخبار والتفاصيل الخاصة بمسار العمليات للمحاور كافة في هذه العملية الكبيرة" .

بغداد اليوم ـ نينوى

أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن مقتل ستة عناصر من تنظيم داعش، اشتركوا بالهجوم على اللواء 44 بالحشد جنوب الموصل.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "طيران الجيش العراقي، تمكن مساء اليوم من قتل ستة عناصر بتنظيم

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، السبت (28 كانون الأول، 2019) ضبط عائلة مكونة من خمسة أشخاص بحوزتهم جوازات سفر فرنسية مزورة في مطار بغداد الدولي.

وذكرت الهيأة، في بيان، أن سلطاتها في "مديرية منفذ مطار بغداد الدولي تمكنت

بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم السبت، بتنظيم خط ساخن مع السليمانية لمواجهة خطر عناصر تنظيم داعش الذي باتت تهدد المحافظتين.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بروز خطر تنظيم داعش ضمن قاطع كولجو على ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انطلاق المرحلة الثامنة من عملية "إرادة النصر" من 5 محاور) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انطلاق المرحلة الثامنة من عملية "إرادة النصر" من 5 محاور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).