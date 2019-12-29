"ناسا" تنشر صورة فضائية "بديعة" من بلد عربي

2019/12/29 | 09:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نشرت إدارة الطيران والفضاء الأميركية {ناسا}، صورة فضائية التقطت بتقنيات خاصة وتحمل ألوانا زاهية، لجبال "الأطلس الصغير" في المغرب.

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