حملة الشهادات العليا يتهمون الأحزاب المتنفذة بسرقة تعييناتهم ويلوحون باعتصام مفتوح

2019/12/29 | 09:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر حملة الشهادات العليا في العراق، اليوم السبت، بياناً اتهموا فيه الأحزاب المتنفذة باستغلال قرار 373 المتضمن استثناء حملة الشهادات العليا من الشروط والضوابط بشأن التعيين، وفيما قرروا الإعلان عن […]

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