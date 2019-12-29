فيديو : نصائح ومعلومات هامه لقيادة آمنة عند انتشار الضباب

2019/12/29 | 09:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ يواجه السائقون دائما مشاكل عند قيادة السيارات في فصل الشتاء، ولكن الضباب يمثل أكبر عقبة لقائدي السيارات.في حال اضطررت لقيادة سيارة في الطقس السيئ عند انتشار الضباب، يجب عليك اتباع تلك النصائح.أهم نصائح القيادة بشكل عام هي الالتزام بسرعة معقوله تتيح لك تفادي أخطاء الآخرين، خاصة في وقت الضباب الذي يصعب خلاله […]

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